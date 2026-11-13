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 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:45

Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman belli olacak?

Marmarabirlik'te 2026-2027 sezonu zeytin alım fiyatları için geri sayım başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız fiyatların ne zaman belli olacağını açıkladı. Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman belli olacak?

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Editor
 Simal Güdüm
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Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman belli olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:45

üreticilerinin yakından takip ettiği alım fiyatlarında gözler yeni haftaya çevrildi. Bu sezon 105 bin tonluk rekolte ön beyanı alan birlik, fiyat çalışmalarını tamamlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman açıklanacak?

Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman belli olacak?

Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman belli olacak?

Marmarabirlik zeytin alım fiyatları için üreticilerin bekleyişi sürüyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 2026-2027 sezonunda uygulanacak zeytin alım fiyatlarının pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlenmesinin planlandığını açıkladı.

Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman belli olacak?

Marmarabirlik, bu sezon 105 bin tonluk rekolte ön beyanıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ve bölgesinde ise toplam 400 bin ton zeytin üretimi bekleniyor.

MARMARABİRLİK ZEYTİN ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytin alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, fiyat çalışmalarının pazartesi günü yapılacak toplantıda tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Yıldız, üreticilere resmi açıklamalar dışında yayılan spekülatif haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

MARMARABİRLİK'TEN 105 BİN TONLUK REKOLTE BEYANI

Bu sezon yoğun ve bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Yıldız, Marmarabirlik'in 105 bin tonluk rekolte ön beyanı aldığını bildirdi. Birliğin yaklaşık 30 bin üyesi, 250 alım merkezi ve 20'ye yakın depo ve tesisiyle üreticilere hizmet verdiğini ifade etti.

Yıldız ayrıca Marmarabirlik'in 410 bareme kadar alım planını açıkladığını ve alım noktalarının açık olduğunu belirtti.

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Meta açıklama: Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne zaman belli olacak? Başkan Ali Yıldız, 2026 sezonu fiyatlarının pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlenmesinin planlandığını açıkladı.

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