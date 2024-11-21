Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal edildi
Marmara bölgesinde etkili olan lodos nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Bursa Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul'da yağış ve lodos etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Marmara'yı etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre,
Saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILAMAYACAK
Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda ise olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.
BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"