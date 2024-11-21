Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal edildi

21 Kasım 2024 08:07 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 08:21

Marmara bölgesinde etkili olan lodos nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Bursa Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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İstanbul​'da yağış ve lodos etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Marmara'yı etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO​ ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre,

Saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILAMAYACAK

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda ise olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"