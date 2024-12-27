Marmara'da kuvvetli fırtına: Bazı deniz otobüsü seferleri iptal

27 Aralık 2024 01:53 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 01:58

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da sefer iptalleri meydana geldi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

İDO'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.