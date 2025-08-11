Marmara'da olumsuz hava alarmı! Feribot seferleri iptal

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları bazı seferler için iptal kararı alınmasına neden oldu. Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında, yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 12 Ağustos Salı günü, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan saat 12.30, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise saat 14.30 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.