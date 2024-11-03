Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağında intihar girişimi! Seferler durduruldu

03 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:31

Son dakika haberi: Marmaray'da Ayrılıkçeşmesi durağında bir kişi trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Acı olay sonrası seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul​'da bugün üzen bir olay meydana geldi. Marmaray​'ın Ayrılıkçeşmesi durağında 2 hafta aradan sonra bir intihar​ vakası daha yaşandı.

TRENİN ÖNÜNE ATLADI

Saat 15.30 sıralarında Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Trenin önüne atlayan kişinin bir kadın olduğu belirtilirken, şahsın kimliği henüz belli olmadı.

MARMARAY SEFERLERİ DURDU

Öte yandan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Konuya ilişkin Marmaray'dan da resmi açıklama geldi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir."