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Marmaray istasyonunda kavga çıktı! Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Kasım 2024 01:06 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 01:46
Marmaray istasyonunda kavga çıktı! Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

Kadıköy'deki Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi bir yolcu arasında tartışma çıktı. Silahını çıkaran güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu. Polisler görevliyi yakaladı.

Kadıköy'de Bostancı​'da Marmaray​ durağında yolcu ve güvenlik görevlisi arasında tartışma​ çıktı. Marmaray istasyonu turnikelerinde çıkan arbedede güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu.

Güvenlik görevlisi M.T. ile yolcu A.A. arasındaki gerilimin nedeni henüz bilinmiyor. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Marmaray istasyonunda kavga çıktı! Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu - 1. Resim

GÖREVLİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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