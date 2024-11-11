Marmaray istasyonunda kavga çıktı! Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu
Kadıköy'deki Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi bir yolcu arasında tartışma çıktı. Silahını çıkaran güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu. Polisler görevliyi yakaladı.
Kadıköy'de Bostancı'da Marmaray durağında yolcu ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Marmaray istasyonu turnikelerinde çıkan arbedede güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu.
Güvenlik görevlisi M.T. ile yolcu A.A. arasındaki gerilimin nedeni henüz bilinmiyor. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖREVLİ GÖZALTINDA
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.