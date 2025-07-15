Marmaray, Metrobüs, Başkentray, İzban bugün ücretsiz mi? Cumhurbaşkanlığı toplu taşıma kararı açıklandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında​​​​​​ bugün bazı toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Peki Başkentray, Marmaray, metrobüs, İZBAN bugün ücretsiz mi? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de 9 Temmuz'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı topl taşıma hatları ücretsiz olacak. Açıklamaya göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını bugün ücretsiz taşıyacak.

BAKAN URALOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğine işaret etti. Bakan Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.

METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis kararı ile birlikte 15 Temmuz Salı Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması kararı alındı. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsıyor.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ise bugün yüzde 50 indirimli olacak.