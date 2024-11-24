Marmaray Yenikapı durağında intihar girişimi! Son bir ayda 3. vaka oldu

24 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 13:35

Marmaray Yenikapı istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Acı olayın ardından seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul​'da pazar sabahı korkunç bir olay meydana geldi. Marmaray​ Yenikapı​ durağında saat 11.00 sıralarında intihar​ vakası yaşandı. İstasyonda bekleyen bir kişi, hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etti.

MARMARAY'DAN İNTİHAR AÇIKLAMASI

Acı olaya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaray tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık bir saat sonra yapılan yeni açıklamada, "Marmaray trenlerimiz 11.46 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren​ trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SON BİR AYDA 3. İNTİHAR GİRİŞİMİ

Marmaray'da yaklaşık bir ay içinde üçüncü kez intihar girişimi meydana geldi. 20 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde Ayrılıkçeşmesi durağında yaşanan intihar vakalarının ardından bu kez de Yenikapı istasyonunda benzer bir olay meydana geldi.