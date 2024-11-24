Marmaray Yenikapı durağında intihar girişimi! Son bir ayda 3. vaka oldu
Marmaray Yenikapı istasyonunda raylara atlayan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Acı olayın ardından seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul'da pazar sabahı korkunç bir olay meydana geldi. Marmaray Yenikapı durağında saat 11.00 sıralarında intihar vakası yaşandı. İstasyonda bekleyen bir kişi, hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etti.
MARMARAY'DAN İNTİHAR AÇIKLAMASI
Acı olaya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaray tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yaklaşık bir saat sonra yapılan yeni açıklamada, "Marmaray trenlerimiz 11.46 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
SON BİR AYDA 3. İNTİHAR GİRİŞİMİ
Marmaray'da yaklaşık bir ay içinde üçüncü kez intihar girişimi meydana geldi. 20 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde Ayrılıkçeşmesi durağında yaşanan intihar vakalarının ardından bu kez de Yenikapı istasyonunda benzer bir olay meydana geldi.