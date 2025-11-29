Marmara'ya kar yağdı! Sıcaklık düştü, yağmur kara döndü: Saniyeler içinde beyaza büründü

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uzun süredir uyardığı yağışlı hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkisin gösterdi. Marmara Bölgesi'nde de bazı bölgelerde etkili olan yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza büründü...
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu yağışlı hava birkaç gündür ülke genelinde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düştüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İlçenin en yüksek noktası olan Ulus Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
Marmara Bölgesi'nin bazı noktalarında başlayan kar yağışlarının ardından megakentte yaşayan vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kar yağışı için tahminlerde bulunmaya başladı. Uzmanlar İstanbul'da beklenen kar yağışı için ocak ayının sonu aralık ayının başlarını gösteriyor.