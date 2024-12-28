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Marmaray'da intihar! Cansız beden vagonların altından çıkarıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:13

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray, yine bir intihar haberiyle gündeme geldi. Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. İntihar eden şahsın cansız bedenini vagonların altından çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Olay esnasında Marmaray seferleri tek yönlü olarak sağlandı, yoğun yolcu kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bostancı​ Marmaray İstasyonunda gerçekleşti. Gebze​ yönüne doğru istikamette olan trenin altına atlayan kimliği henüz belirlenemeyen, iddiaya göre, 44 yaşındaki erkek​ bir şahıs vagonları altında kaldı.

Marmaray'da intihar! Cansız beden vagonların altından çıkarıldı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis, UMKE ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, intihar eden şahsın cansız bedenini vagonların altından çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti.

Marmaray'da intihar! Cansız beden vagonların altından çıkarıldı - 2. Resim

 

Olay esnasında Marmaray seferleri tek yönlü olarak sağlandı, yoğun yolcu kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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