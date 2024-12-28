Marmaray'da intihar! Cansız beden vagonların altından çıkarıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:13

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray, yine bir intihar haberiyle gündeme geldi. Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. İntihar eden şahsın cansız bedenini vagonların altından çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Olay esnasında Marmaray seferleri tek yönlü olarak sağlandı, yoğun yolcu kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.