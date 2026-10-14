İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Marmaray İstasyonu'nda bir kişinin intihar ettiği açıklandı. Elim olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Marmaray’da intihar vakası: Seferler tek hattan devam ediyor İstanbul Üsküdar'daki Marmaray İstasyonu'nda bir kişinin intihar ettiği açıklandı ve olayın ardından seferlerde gecikmeler yaşandığı duyuruldu. Üsküdar İstasyonu'nda yaşanan üzücü olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmaktadır. Marmaray seferlerinde yaşanan gecikmeler dolayısıyla yolculara alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri duyuruldu. Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray tarafından yapıldı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."