Marmaray’da intihar vakası: Seferler tek hattan devam ediyor

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Marmaray İstasyonu'nda bir kişinin intihar ettiği açıklandı. Elim olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.
Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."