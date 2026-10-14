Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:09

Marmaray’da intihar vakası: Seferler tek hattan devam ediyor

Marmaray’ın Üsküdar İstasyonu’nda bir kişi intihar etti. Üzücü olayın ardından yapılan açıklamada seferlerin bir süreliğine tek hatta devam edeceği kaydedildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Marmaray’da intihar vakası: Seferler tek hattan devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:09

İstanbul'un ilçesindeki İstasyonu'nda bir kişinin ettiği açıklandı. Elim olayın ardından 'na bağlı Marmaray'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Marmaray’da intihar vakası: Seferler tek hattan devam ediyor

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Üsküdar'daki Marmaray İstasyonu'nda bir kişinin intihar ettiği açıklandı ve olayın ardından seferlerde gecikmeler yaşandığı duyuruldu.
Üsküdar İstasyonu'nda yaşanan üzücü olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmaktadır.
Marmaray seferlerinde yaşanan gecikmeler dolayısıyla yolculara alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri duyuruldu.
Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray tarafından yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

 

ETİKETLER
#intihar
#Üsküdar
#marmaray
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Marmaray İstasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.