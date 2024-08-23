Marmaray'da kadın yolcu güvenlik görevlileriyle kavga etti: Bunları mahvettireceğim!

23 Ağustos 2024 19:28 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 19:28

Düğünde halay başı kavgası! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde halay başı kavgası! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla geçiş yapmaya çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kavga çıktı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

“BUNLARI MAHVETTİRECEĞİM”

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” sözleri tepki çekti.

Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.