Marmaray'da kadın yolcu güvenlik görevlileriyle kavga etti: Bunları mahvettireceğim!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ağustos 2024 19:28 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 19:28
Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki kavga kameralara yansıdı. Kavga sırasında kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti.
İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla geçiş yapmaya çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kavga çıktı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.
“BUNLARI MAHVETTİRECEĞİM”
Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” sözleri tepki çekti.
Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı