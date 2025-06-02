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 | Ali Osman Polat

Marmaray’da kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı!

İstanbul Marmaray’da kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen İ.E.Y., yolcuların tepkisi ve polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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Marmaray’da kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 00:40

31 Mayıs’ta İstanbul Marmaray’da yaşanan olayda, bir şahsın kadın yolcuların fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Durumu fark eden diğer yolcular, şüpheliye müdahale ederek telefonundan görüntüleri sildi. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Marmaray’da kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı!

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin İ.E.Y. olduğu tespit edildi. Tuzla’daki ikamet adresinde düzenlenen operasyonla yakalanan İ.E.Y., gözaltına alındı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, şahsın Türkiye’deki yasal durumunun incelendiğini ve sürecin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

KAMUOYUNDA TEPKİ BÜYÜYOR

Olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken, vatandaşlar benzer olaylara karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Marmaray gibi toplu taşıma araçlarında güvenliğin artırılması talepleri de gündeme geldi.

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