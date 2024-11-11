Marmaray'da korku dolu anlar: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

11 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:18

Marmaray'ın Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu anlaşılan bir yolcu taşkınlık çıkardı. Güvenlik görevlisine saldıran şahsın vurulma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Marmaray​'ın Bostancı İstasyonu'nda alkollü​ olduğu iddia edilen 41 yaşındaki A.A. durağa gelerek etrafa saldırdı. Kendisini uyaran güvenlik görevlisine sinirlenen şahıs, görevliyi darp etmeye başladı. Uyarıları dikkate almayan A.A. güvenlik görevlisi tarafından tabanca ile vuruldu.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turnike geçiş siteminin önünde bekleyen kişiyi güvenlik görevlisinin uyarması, zanlının saldırması ve yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi yer aldı.