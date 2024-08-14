Marmaray'da korku dolu anlar! Güvenlik görevlisinin silahını alıp vatandaşlara doğrulttu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 08:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:04
Marmaray’da 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi, güvenliğin silahını alıp ateş etmeye çalıştı. Korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Marmaray'da sabah saatlerinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce tren durdu, birçok yolcu indi.
MARMARAY'DA KORKUTAN KAVGA
Daha da kızışan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken, bir kişi kavgayı ayırmaya gelen güvenlik görevlisinin belinden silahını aldı.
Kavga ettiği kişilere silahı doğrultan şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle silahı bıraktı.
Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar çığlık çığlığa kaldı.
Kaynak: Tgrthaber.com