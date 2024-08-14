Marmaray'da korku dolu anlar! Güvenlik görevlisinin silahını alıp vatandaşlara doğrulttu

Marmaray'da sabah saatlerinde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce tren durdu, birçok yolcu indi.

MARMARAY'DA KORKUTAN KAVGA

Daha da kızışan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken, bir kişi kavgayı ayırmaya gelen güvenlik görevlisinin belinden silahını aldı.

Kavga ettiği kişilere silahı doğrultan şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle silahı bıraktı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar çığlık çığlığa kaldı.