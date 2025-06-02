Marmaray’da tepki çeken saldırıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

İstanbul'da Marmaray'a çocuklarıyla binen bir babanın kapı önündeki yolcuyla tartışmasına tepki gösteren diğer yolcu, babaya yumruk atarak burnunu kırmıştı. Gündem olan olayla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Gül, "Devlet sosyal medyadan yönetilmez." dedi.

İstanbul Maltepe'de Marmaray'da yaşanan ve tepki konusu olan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündeminin baş sıralarında yerini alan olayda bir baba, iki çocuğuyla birlikte bindiği Marmaray'da kapı önünde duran bir yolcuyla sözlü tartışmış, olaya tepki gösteren diğer yolcunun saldırısına uğramıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Vali Gül, "Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN MÜNFERİT SUÇLAR YAŞANABİLİR"

İstanbul Valisi Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili hemşehrilerim,

İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhâl harekete geçerek gerekeni yapmasıdır.

Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır.

"DEVLET SOSYAL MEDYADAN YÖNETİLMEZ"

Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır.

Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır.

Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız."

NE OLMUŞTU?

Marmaray'da iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmaya karışan bir başka yolcu E.D., tartışmanın büyümesi üzerine D.E.'ye saldırmıştı.



Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu E.D. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.