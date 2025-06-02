Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Marmaray’da tepki çeken saldırıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

İstanbul'da Marmaray'a çocuklarıyla binen bir babanın kapı önündeki yolcuyla tartışmasına tepki gösteren diğer yolcu, babaya yumruk atarak burnunu kırmıştı. Gündem olan olayla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Gül, "Devlet sosyal medyadan yönetilmez." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 00:12

İstanbul Maltepe'de Marmaray'da yaşanan ve tepki konusu olan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündeminin baş sıralarında yerini alan olayda bir baba, iki çocuğuyla birlikte bindiği Marmaray'da kapı önünde duran bir yolcuyla sözlü tartışmış, olaya tepki gösteren diğer yolcunun saldırısına uğramıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Vali Gül, "Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN MÜNFERİT SUÇLAR YAŞANABİLİR"

İstanbul Valisi Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili hemşehrilerim,

İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhâl harekete geçerek gerekeni yapmasıdır.

Marmaray’da tepki çeken saldırıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır.

"DEVLET SOSYAL MEDYADAN YÖNETİLMEZ"

Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır.

Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır.

Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız."

Marmaray’da tepki çeken saldırıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

NE OLMUŞTU?

Marmaray'da iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmaya karışan bir başka yolcu E.D., tartışmanın büyümesi üzerine D.E.'ye saldırmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu E.D. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaray’da korku dolu anlar: Çocukların yanında babaya yumruk atan şahıslar tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaray saldırganının ifadesi ortaya çıktı! 'Yaşadığım heyecanla bir anda...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaray'daki yumruklu saldırı öncesi neler yaşandı? Kamera kaydını alan gazeteci anlattı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.