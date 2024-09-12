Marmaray'da uzandığı görüntüsü gündeme oturmuştu! Tepki çeken şahıstan dava tehdidi

12 Eylül 2024 07:41 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:44

Marmaray'da terliklerini çıkarıp 3 kişilik yere uzanan işçi gördüğü tepkilerin ardından açıklama yaptı. Ağır koşullarda çalıştığını ve yorgun olduğunu iddia eden şahıs, fotoğrafını paylaşan kişileri dava edeceğini açıkladı.

İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu ulaşım hatlarından Marmaray'da önceki gün bir cep telefonu ile çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ayağındaki terlikleri çıkararak 3 kişinin oturabileceği yere uzanan ve ayaklarını da kapı bölmesinin camına dayayan kişi büyük tepki çekmişti.

PERVASIZ YOLCU ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafın sosyal medyada büyük yankı bulmasının ardından söz konusu şahıstan açıklama geldi. "Haberlog" isimli sosyal medya hesabına açıklamada bulunan şahıs, inşaat işçisi olarak ağır şartlarda çalıştığını ve kimi zaman 3 saatlik uykuyla günü tamamladığını belirtti.

YORGUNLUK MAZERETİ

Marmaray'da dinlenmek için uzandığı ana ilişkin görüntünün hoş olmadığını kabul ederek herkesten özür dileyen fakat o anda uzunmasa yorgunluktan bayılabileceğini belirten işçi, "O gün Marmaray sakindi. İstanbul'dan Gebze'ye gidiyordum. Artık ayakta duracak halim kalmamıştı. İş çantamı kafamın altına yastık yaptım, uyuyakalmışım. Ben bir işçiyim. Bir oğlum var. Sabahtan akşama kadar alın terimle çalışıyorum" dedi.

HAKARETLERİ DAVA EDECEK

Fotoğraf üzerinden yapılan yorumlarda hararete uğradığını ifade eden şahıs, "Kimliğimi hedef gösteren, beni linç etmeye çalışan, ağır hakaretler ve küfreden birçok sosyal medya hesabını tespit ettik ve avukatımla birlikte gerekli hukuki adımları atıyoruz" ifadesini kullandı.