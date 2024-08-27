Marmaray'da yangın paniği: Durak kullanıma kapandı
Pendik'te Marmaray durağında başlayan yangın bekleyen yolcuların arasında panik oluşturdu. İtfaiye bölgeye müdahale ederken durak bir süre kullanılamadı. Korku dolu anlara tanık olan vatandaşlar yaşananları anlattı.
Pendik Marmaray durağının güvenlik odasındaki kıvılcımlar bir anda yangına dönüştü. Cihazlar alev alev yanarken dumanlar yükseldi. Marmaray durağı ve alt geçit geçişlere kapatıldı. Marmaray trenleri Pendik istasyonunu pas geçti.
Öğlen saat 14.15 sıralarındaki olayda vatandaşlar hemen tahliye edilerek itfaiye ekipleri çağrıldı. Alt geçitteki dükkanların elektrikleri de güvenlik amacıyla kapatıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yeniden kullanıma açıldı.
PENDİK MARMARAY YANGINI 1 SAAT SÜRDÜ
Yaşananları aktaran esnaf Aras Akar, "Yangın çıktı. 1 saat kadar sürdü. İçeride pano patlamış Marmaray'ı kapattılar, girişleri kapattılar daha sonra açtılar. Yangının kokusu geldi" dedi.
Marmaray tarafından sosyal medyadan şu açıklama yapıldı: "Pendik istasyonunda saat 14.15'te meydana gelen teknik arıza nedeniyle Halkalı-Gebze arasında işleyen Marmaray trenlerinin Pendik istasyonundaki duruşu önlem amaçlı kaldırılmıştır. Ataköy-Pendik arası işleyen Marmaray trenleri normal seyrinde devam etmektedir"