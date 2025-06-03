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 | Ali Osman Polat

Marmaris açıklarında yaşanan 5.8’lik sarsıntıda olumsuzluk tespit edilmedi!

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Muğla Valiliği, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Saha taramaları sürüyor.

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Marmaris açıklarında yaşanan 5.8’lik sarsıntıda olumsuzluk tespit edilmedi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 03:04
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 03:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.17’de Marmaris açıklarında, yerin 67.91 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Muğla başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Depremin etkisiyle birçok vatandaş korkuyla kendini sokağa attı.

Marmaris açıklarında yaşanan 5.8’lik sarsıntıda olumsuzluk tespit edilmedi!

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: "OLUMSUZLUK YOK"

Muğla Valiliği, depremin ardından resmi bir açıklama yaparak vatandaşları rahatlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

Marmaris açıklarında yaşanan 5.8’lik sarsıntıda olumsuzluk tespit edilmedi!

SAHA TARAMASI SÜRÜYOR

AFAD ve ilgili ekipler, kırsal ve merkez mahallelerde detaylı saha taraması gerçekleştiriyor. Özellikle kıyıya yakın yerleşim yerleri dikkatle kontrol ediliyor. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı.

UZMANLAR UYARIYOR: “HAZIRLIKLI OLUNMALI”

Depremin derinliğinin yüksek olması nedeniyle yıkıcı etkisinin az olduğu belirtilirken, uzmanlar Ege Bölgesi’nin aktif bir deprem kuşağında bulunduğunu hatırlattı. Vatandaşlara binaların dayanıklılığını kontrol ettirmeleri ve afet çantalarını hazır bulundurmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

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