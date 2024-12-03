Marmaris’i sağanak vurdu, yollar göle döndü!

03 Aralık 2024 01:15 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 01:20

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. İlçede bazı evlerde su baskınları yaşanırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Muğla​'nın tatil noktalarından Marmaris’te dün ve bugün devam eden sağanak yağışlar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağışın etkili olması ile birlikte yollar göle döndü.

Sel sularının getirdiği taşlar yollara saçıldı. İlçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahallesi’nde cadde ve sokaklar çamurlu suyla kaplandı. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Yağışlarla birlikte Azmak Deresi'nin de debisi yükseldi.

SABAHA KADAR YAĞACAK

Yağışların sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, belediye ekipleri de su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.