Marmaris'te 5 yıldızlı KYK yurdu! Bakanlık devreye girdi, tatil köyü gibi

23 Ağustos 2024 17:22 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:33

2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladı. Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek.

KİRALAR CEP YAKINCA BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Öğrenciler harıl harıl başvuru yapıp yer ararken bir Marmaris'teki bir yurt adeta tatil köyünü andırıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu ve Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda 2 bin100 öğrenci eğitim görüyor.

Ev kiralarının çok yüksek olduğu Marmaris'te il ve ilçe dışından gelen öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı İçmeler Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı bir oteli satın alarak Kredili Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu yaptı.

KYK yurdu 1 Eylül itibarıyla turizm oteli olmaktan çıkıp 15 Eylülden itibaren öğrencilerin kalacağı yurt olacak.

400 ÖĞRENCİ KONAKLAYABİLECEK

MSKÜ Marmaris Turizm MYO yaklaşık 1 km uzaklıkta, MSKÜ Marmaris Sağlık Hizmetleri MYO yaklaşık 9 km uzaklıkta olan, 5 bin metrekarenin üzerindeki alan içerisinde, etrafında ağaçların olduğu, 2 Blok, 2 ayrı girişi, 155 odası, kapalı ve açık alan yemekhanesi olan, kamera sistemli ve oldukça modern olan İçmeler KYK Yurdu'nun bir bloğunda 200 kız öğrenci, diğer bloğunda 200 erkek öğrenci konaklayacak.

EMEKLİLERİ DE AĞIRLIYORLAR

Marmaris'te bulunan Meslek Yüksek okullarının kapanması ve öğrencilerin evlerine dönmesinin ardından KYK yurdu ile ilgili projelerin devam edeceğini belirten Kaymakam Kaya "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaz ve kış sezonları için sürekli bir faaliyetleri var sürekli hedefleri var bu konuda.

Yaz aylarında da hem üniversite gençliğimizin tatil ihtiyacı için ağırlama programlarımız var. Hem de gençlik merkezlerimizin faaliyetleri var.

Bunun yanında emeklilerimizi artık yurtlarımızda ağırlıyoruz, onları misafir ediyoruz. Dolayısıyla gençlerimize yönelik birçok faaliyetimiz, yaşlılarımıza yönelik faaliyetlerimizde, bu tesislerimizde devam ettireceğiz.

Ayrıca bakanlığımızın da hizmet içi eğitimleri için de ideal bir yerimiz olmuş oldu. Ama asıl önceliğimiz gençlerimizi eğitim süreci içerisinde en iyi şekilde ağırlayabilmek'' diyerek öğrenci yurdu ile ilgili gelişmelerin devam edeceğini belirtti