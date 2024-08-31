Marmaris'te kaybolan Rus turistten acı haber geldi! Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu

31 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:36

Son dakika | 11 gündür kayıp olan Narin'in amcasından sonra annesi de gözaltına alındı! Soruşturma genişletildi

Son dakika | 11 gündür kayıp olan Narin'in amcasından sonra annesi de gözaltına alındı! Soruşturma genişletildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine tatil için gelen ve otelden çıktıktan sonra günlerdir haber alınamayan Rus turist Natalya Somova'dan acı haber geldi. Somova'nın cansız bedeni denize yakın bir bölgede bulundu.

TATİL İÇİN MARMARİS'E GELMİŞTİ

Natalya Somova 11 Ağustos'ta Moskova'dan Marmaris'e tatil için geldi. 17 Ağustos'ta kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktığı öğrenilen Somova, 19 Ağustos'ta ülkesine dönmedi. Ailesi kayıp deöneceği tarihte gelmeyen turist için kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından 19 Ağustos'ta Natalya Somova için arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin güvenlik kameralarının teker teker incelenmesinin ardından turistin en son 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi. Arama çalışmalarına başlayan ekipler ilk günün gecesi sarp arazide Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunmuştu. Bugün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu.

14 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Kayıp ihbarının yapıldığı 19 Ağustos tarihinden bu yana Emniyet, Jandarma ekiplerinin ilçedeki ve 11 kilometrelik Karya yürüyüş yolunun diğer çıkış noktası olan Turunç Mahallesi'nde de yapılan kamera kayıt incelemelerinde görüntü tespit edilmeyince arama çalışmaları tekrar İçmeler Kızılbük tarafına yoğunlaştırıldı.

UÇURUMUN DİBİNDE CEP TELEFONU BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerinin sarp ve dibi uçurum olan alanda buldukları cep telefonu için konuyu ilk günden bu yana takip eden Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte telefonun bulunduğu bölgeye giderek tespit çalışmasına başladı.

RUS TURİSTTEN ACI HABER GELDİ

Sarp alanda arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cep telefonunun ardından, arama çalışmaları hızlandı ve, denize yakın bölgede 48 yaşındaki Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi sahil güvenlik ekiplerince denizden alınarak karaya getirildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.