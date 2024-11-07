Marmaris’te kaybolan Türk genci Rodos’ta ortaya çıktı! "İşkence görüyorum, kurtarın beni"

07 Kasım 2024 12:54 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:14

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çalışırken kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Sebeb, Yunanistan'da ortaya çıktı. Gözyaşları içinde ablası Damla Madan'ı arayan genç adam, işkence gördüğünü söyleyerek yardım istedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çalışırken sırra kadem basan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Sebeb'in Yunanistan'da gözaltına alındığı ortaya çıktı. 16 yaşındaki genç ablasını arayarak hayatta olduğunu fakat Rodos'taki güvenlik güçlerinin işkencesşine maruz kaldığını söyledi.

"İŞKENCE GÖRÜYORUM"

TGRT Haber’de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına katılan Damla Madan, kardeşi Hüseyin Sebeb’in kendisine ulaşıp Rodos’taki nezarethanede tutulduğunu söylediğini aktarırken, yaşadığı çaresizlik içinde gözyaşlarını tutamadı. Kardeşinin sesini duyduğu anları anlatan Madan, "Kardeşim dün beni aradı, orada bir beyefendiden bize ulaşabilmiş. Bana, ‘Abla, ben Rodos’ta emniyette nezarethanedeyim. Beni burada tutuyorlar, 31 Ekim'de mahkemeye çıktım, beni bırakmayacaklarını söylediler, çok sert bir şekilde davrandılar’ dedi. Kardeşim burada işkence gördüğünü, cebinde parası olmadığı için şiddete maruz kaldığını söyledi. Bir miktar parası olsaydı avukat tutabileceğini söylediler. Yanında harçlığı olmadığı için dövüldüğünü belirtti" diye konuştu.

RODOS'TAKİ TÜRK ÇOCUKLARI VE İŞKENCE İDDİALARI

Damla Madan, kardeşi Hüseyin’in kendisine, nezarethanede başka Türk çocuklarının da olduğunu aktardığını belirtti. Madan, "Hüseyin bana orada başka Türk çocuklarının olduğunu, hatta 9-10 yaşında çocukların bile bulunduğunu söyledi. Kardeşim de diğer çocuklar da zorlu koşullarda tutuluyor" dedi. Damla Madan, Rodos'ta bulunan diğer Türk çocuklarının ailelerine ulaşamadığını ve gözaltında kötü koşullarda olduklarını ifade ederek, "Bu çocukların aileleri onları kayıp zannediyor olabilir. Ama hepsi burada, Rodos’taki bir açık ıslah evinde tutuluyorlar. Bu çocukların çoğunun göçmen kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi olmadığı ortada. Özellikle küçük yaştaki çocukların neden burada tutulduklarını anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AÇ, SUSUZ KALIYOR"

Kardeşinin psikolojik sağlığının bozuk olduğunu belirten Madan, devlet yetkililerinden yardım talep etti. Madan, "Kardeşim anne baba eksikliği yüzünden psikolojik sorunlar yaşıyor. Şimdi orada işkence görüyor, kötü muameleye maruz kalıyor. Kardeşim çok zor durumda. Aç, susuz kalıyor, cebinde parası olmadığı için bize ulaşmakta bile zorlanıyor" dedi.

"GİZLİLİK POLİTİKASI ALTINDA GÖRÜŞ ENGELLENİYOR"

Damla Madan, Rodos’ta yetkililerle iletişime geçtiklerini fakat kardeşiyle görüşmelerinin gizlilik politikası nedeniyle engellendiğini söyledi. Madan şöyle devam etti:

"Yunan yetkilileri gizlilik politikası adı altında kardeşimle görüşmemize izin vermiyor. Kardeşim işkence gördüğünü söylüyor fakat bu iddialarının duyulmaması için bizden saklanıyor. Yerini saklayıp bizi bilgilendirmediler. Şimdi gizlilik politikasını bahane ederek gerçekleri örtmeye çalışıyorlar."

Kardeşinin durumuna dikkat çekmek için TGRT Haber’e çıktığını belirten Madan, bu yayının ardından Rodos’taki yetkililerin kardeşiyle bağlantıya geçtiğini ifade etti. "Habere çıkınca korktukları için kardeşimle temas kuruldu. Ancak yine de gizlilik bahanesiyle engellemeler devam ediyor" dedi.

AİLE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA VE YETKİLİLERE SESLENDİ

Damla Madan, Dışişleri Bakanlığı ve tüm yetkililerden destek beklediklerini belirterek, “Kardeşim ve orada haksız yere tutulan diğer çocukların bir an önce kurtarılmasını istiyoruz. Bu gençlerin yaşadıkları travmanın son bulması için lütfen yardım edin" diyerek çağrıda bulundu.

Hüseyin Sebeb'in Rodos'tan kurtarılması ve Türkiye'ye iadesi için aile, yetkililerin harekete geçmesini umuyor.