Marmaris'te suç örgütüne baskın: 8 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik iddiaları ile suç örgütü kuran gruba operasyon düzenlendi. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı'nın da bulunduğu 8'i tutuklandı.

Türk güvenlik güçleri tefecilik için suç örgütü kurmak isteyen şüphelilere karşı harekete geçti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25 Mart 2025 tarihinde Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik amacıyla suç örgütü kurmak suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.'nın da olduğu A.Ş, A.Y, V.A, H.K, S.S, E.Y ve H.Ş. tutuklanırken, Z.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Dosya kapsamında iki kişinin aramasının devam ettiği öğrenildi.