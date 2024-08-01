Marmaris'te zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı!

01 Ağustos 2024 15:29 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:58

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, emniyet ekipleri çocuklara kalabalık yerlerde zorla bazı ürünlerin satışının yaptırıldığını belirledi. Ekipler tarafından başlatılan operasyonda, 13 çocuğun zorla tutulduğu 2 ev tespit edildi.

Evlere yapılan baskında 13 çocuk kurtarılırken 6 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU, YEŞİL REÇETELİ İLAÇLAR...

Adreslerdeki aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer, 16 bin 604 lira, 210 İngiliz sterlini, 50 avro, 10 dolar, satışı yapılan çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.

Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1'i ise Marmaris'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.