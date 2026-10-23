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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:19

Martı TAG serbest mi? TAG yasal oldu mu? Mahkemeden karar çıktı

Martı TAG'a karşı taksi odalarının açtığı dört yıllık haksız rekabet davasında karar verildi. 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamayacağına hükmederken yeni bir yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Martı TAG serbest mi? TAG yasal oldu mu? Mahkemeden karar çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:19

Martı TAG ile taksiciler arasındaki hukuki mücadelede yeni bir gelişme yaşandı. Başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere çok sayıda taksi odasının açtığı haksız rekabet davasında mahkeme, platformun yasaklanmasına yönelik talebi kabul etmedi. Kararda girişim özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesi vurgulanırken paylaşımlı yolculuk sistemine ilişkin düzenleme yapılmasının yasa koyucunun görevinde olduğu belirtildi. Peki, Martı TAG serbest mi, TAG yasal oldu mu? İşte mahkemenin kararı ve davanın ayrıntıları...

MARTI TAG SERBEST Mİ? 

Martı TAG'a karşı açılan ve yaklaşık dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında 14. Bölge Adliye Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, ilgili mevzuatta açık bir yasak bulunmayan ticari bir faaliyetin mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamayacağına hükmetti.

Martı TAG serbest mi? TAG yasal oldu mu? Mahkemeden karar çıktı

Kararda, yasa koyucu veya ilgili idare tarafından yasaklanmamış ya da ruhsat ve izne bağlanmamış bir ticari faaliyetin mahkeme kararıyla yasaklanmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Mahkeme ayrıca Martı TAG'ın faaliyetini girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

MARTI TAG YASAL OLDU MU?

Mahkemenin kararı, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamayacağı yönünde olsa da bu durum paylaşımlı yolculuk sisteminin bütün yönleriyle ve her koşulda yasal ilan edildiği anlamına gelmiyor.

Kararda, paylaşımlı yolculuk faaliyetlerine ilişkin mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekilerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Faaliyetlerin hangi kurallara tabi olacağına ilişkin düzenleme yapılmasının yasa koyucuya ait bir görev olduğu vurgulandı.

Bu nedenle mahkemenin kararı ile paylaşımlı yolculuk sisteminin tüm hukuki koşullarının kesin biçimde belirlenmesi birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

MARTI TAG DAVASI NEDEN AÇILMIŞTI?

Martı TAG'a karşı başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından haksız rekabet davası açılmıştı. Yaklaşık dört yıldır devam eden hukuki süreçte, platformun paylaşımlı yolculuk faaliyetleri yargıya taşınmıştı.

Davada verilen son kararda, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamayacağı belirtildi. Mahkeme, kent ulaşımının gelişen ihtiyaçları ve teknolojik değişimler doğrultusunda yeni bir mevzuat hazırlanması gerektiğine işaret etti.

MAHKEME KARARINDA GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

1. Bölge Adliye Mahkemesi, kararında girişim özgürlüğünün anayasal güvence altında bulunduğuna dikkat çekti. Bir ticari faaliyetin yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması konusunda öncelikle yasa koyucunun, ardından ilgili idari makamların yetkili olduğu ifade edildi.

Mahkeme, mevcut mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığına işaret ederek ticari faaliyetlerin mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Kararda ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile kent ulaşımının değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni mevzuat hazırlanması gerektiği belirtildi.

MARTI TAG KURUCUSU OĞUZ ALPER ÖKTEM'DEN İLK AÇIKLAMA

Mahkeme kararının ardından Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı. Öktem, süreç boyunca hukuka ve haklılıklarına güvendiklerini belirterek kararın bu güveni desteklediğini ifade etti.

Martı TAG'ın milyonlarca insanın hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Öktem, kendilerine destek veren kullanıcılara teşekkür etti. Öktem ayrıca platformu büyütmek ve daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

MARTI TAG VE TAKSİCİLER ARASINDAKİ DAVA SÜRECİNDE SON DURUM

Dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında verilen kararla birlikte Martı TAG'ın mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamayacağı yönündeki hukuki değerlendirme öne çıktı. Bununla birlikte paylaşımlı yolculuk sisteminin tabi olacağı kuralların açık biçimde belirlenmesi için yeni bir yasal düzenleme ihtiyacı da gündeme geldi.

Kararın kapsamı değerlendirilirken mahkemenin yasaklama talebine ilişkin hükmü ile paylaşımlı yolculuk faaliyetlerinin tüm koşullarını düzenleyecek mevzuatın birbirinden farklı konular olduğu göz önünde bulundurulmalı.

ETİKETLER
#Martı TAG
#Oğuz Alper Öktem
#Haksız Rekabet Davası
#İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası
#Antalya Şoförler Ve Otomobilciler Odası
#Gündem
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