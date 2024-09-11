Masaj salonunda dehşet! 4 çocuk annesi öldürüldü

11 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:38

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir masaj salonundaki olay üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gelen ihbarlar sonrası ekipler içeride Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Hayatını kaybeden Elif Ceren Arslan'ın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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Konya’nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda hareketsiz bir kadın bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine gitti. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Göğsünden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ SEVGİLİSİ YAKALANDI

Genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Elif Ceren Arslan'ı öldürdüğü tespit edilen eski sevgilisi E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Suçunu itiraf ettiği belirtilen katil zanlısı E.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Dört çocuk annesi olduğu öğrenilen Elif Ceren Arslan'ın bir süredir masaj salonunda kaldığı ve kendisini darp eden eski sevgilisi ile ilgili uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.