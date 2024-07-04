Masaj salonunda kezzaplı dehşet! Saçlarından tutup, yüzüne asit döktü

04 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:43

İsmetpaşa Mahallesindeki bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A, takıntı haline getirdiği masöz Buket A.'nın suratına kimyasal sıvı attı. Geçtiğimiz yıl yaşanan korkunç olayda, sanık Ramazan A.'nın yargılanmasına başlandı.

GÖRÜŞTÜKLERİNİ İDDİA ETTİ

Ramazan A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Buket A, Tuğçe Y. ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ramazan A, iki yıldır gittiği masaj salonunda olaydan 5 ay önce müşteki tanıştığı Buket A. ile dışarıda da görüştüğünü ve duygusal olarak bağlandığını anlattı.

Masaj salonunun alt katında yer alan iş yeri sahibinin evinin mermerlerini yaptığını ve işinde kullanmak amacıyla olaydan 10 gün önce internetten asit sipariş ettiğini öne süren Ramazan A, asidi sulandırmak için üst kata çıktığında konuşmak istediği Buket A. ile tartıştığını anlattı.

Tartışmanın devamında mermere dökmek için aldığı asidi Buket A'nın yüzüne döktüğünü anlatan Ramazan A. asidin kendi üzerine de geldiğini, olay yerinden ayrılıp bir benzin istasyonunda yüzünü yıkadıktan sonra Ezine ilçesine giderek polise teslim olduğunu ifade etti.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI: SAÇIMDAN TUTUP, ASİDİ YÜZÜME ATTI

Müşteki Buket A. ise Ramazan A. ile gönül bağının olmadığını, evlilik teklifini de kabul etmediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için geldi. Arkadaşıma düzenlediğim doğum gününde darbukacının yanında dans ettiğim anın görüntüsünden bahsetti. Bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Kimmiş göreceksin, yüzünü tanınmayacak hale getireceğim.' dedi. Saçımdan tutup, asidi yüzüme attı. Daha önce patronumun evinin işini yaptı, iş yerimin alt katında başka bir işi yoktu." diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Yaşanan olay nedeniyle sol gözünü kaybettiğini, hastanede bir ay hem cildiyle ilgili hem de psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Buket A, tedavisinde kullanılan ilaçları da yurt dışından geldiği için kendi cebinden karşıladığını söyledi.

Buket A'nın avukatı İbrahim Selman Şuşoğlu, tutuklu sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve birbiriyle örtüşmediğini savunarak, "Bu işi planlı yaptığını düşünüyorum. Sosyal medyada da olaydan bir kaç gün önce paylaşmıştı." dedi.

Avukat Şuşoğlu, sanığın tutukluluğun devamını talep ettiklerini belirtti.

Olay sırasında asitle kolundan yaralanan müşteki Tuğçe Y. de tutuklu sanık Ramazan A'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşmaya ara veren mahkeme, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar verip sanığın sosyal medya hesabında olay gününden önce yaptığı paylaşımlar ile müşteki Buket A'nın tedavisinde kullandığı ilaçların maliyetinin hesaplanarak mahkemeye sunulmasını istedi.

Mahkeme duruşmayı 1 Ağustos'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

İsmetpaşa Mahallesindeki bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A, (41), 26 Aralık 2023'te burada masöz olarak çalışan Buket A'nın (24) yüzüne kimyasal sıvı atmıştı.

Buket A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde polislerce gözaltına alınmıştı.