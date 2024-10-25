Masaj salonunda korkunç cinayet! Genç kadını bıçakladı, kurtulmasın diye kapıyı kilitledi

25 Ekim 2024 12:49 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:02

Konya'da eski sevgilisi Elif Ceren Arslan'ı öldüren zanlıya iyi hal indirimi uygulanmadı. Genç kadını masaj salonunda bıçakladıktan sonra kurtulmasını engellemek için kapıyı kilitleyen zanlı için müebbet hapis cezası istendi.

Selçuklu​ ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda yaşanan cinayet​ kan dondurdu. 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın masaj salonunda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Bıçaklandığı belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. Korkunç cinayette ilk şüpheli eski sevgili Emrah D. yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden katil zanlısı Emrah D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİ ŞİKAYET EDERSEN SENİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜRÜM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın olaydan 1 ay önce emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Arslan'ın ifadesinde ise "9 ay boyunca gayri resmi olarak birlikte yaşadık. Emrah'ın beni aldattığını öğrendim ve aramızda tartışma çıktı. 'Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın' dedim.

Emrah da 'Bu saatte bir yere gitmem seni öldüreceğim, beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti. Emrah bir anda sinirlenerek tokat attı, çeneme de yumruk attı. Ben kendime korumak için uğraştım. Emrah'ın bana daha fazla zarar verebileceğini düşündüğüm için hemen 112'ye haber verdim. Darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi. Katil zanlısının da bunun üzerine kendisine iftira attığını söyleyip, öldürdüğü genç kadından şikayetçi olduğu tespit edildi.

BIÇAKLADIĞI KADININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamlarken, zanlı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık katil zanlısı Emrah D. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İddianamede, katil zanlısının olaydan 1 ay önce de sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği, zanlının bu nedenle eski sevgilisi ile yeniden barışmak istemesi üzerine yanına geldiği daha sonra çıkan tartışmada zanlının yanında getirdiği bıçakla Elif Ceren Arslan'ı öldürme kastıyla yaraladığı, göğüs bölgesinden bıçakladığı genç kadını yaralı halde orada bırakarak masaj salonundan çıktığı, Elif Ceren'in yaralı halde dışarı çıkıp kurtulmasını engellemek için masaj salonunun dış kapısını kilitleyerek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Olayda ağır yaralanan Elif Ceren Arslan'ın bıçağı kendi imkanları ile göğsünden çıkardığı ve daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi. İddianamede, Emrah D.'nin olayda hayatını kaybeden Elif Ceren'i bıçakladıktan sonra yaralı halde orada bırakıp kurtulmasını engellemek için üzerine masaj salonunun kapısını kilitlemesi, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermemesi nedeniyle de iyi hal indirimi uygulanmaması talep edildi.