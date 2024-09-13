Masaj salonunda ölü bulunmuştu! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!

13 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:32

Konya'da çalıştığı masaj salonunda eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan cinayetiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Katil sevgilinin daha önce Elif Ceren Arslan ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği ve bunun üzerine genç kadının uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. İşte korkunç olayla ilgili detaylar...

Konya​'da dehşete düşüren masaj salonundaki cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Elif Ceren Arslan'ın olaydan 1 ay önce emniyete giderek, “Emrah boynuma tokat attı, çeneme yumruk vurdu. Beni de ‘seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti” diye şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

MASAJ SALONUNDA KATLEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Göğsünden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ SEVGİLİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Elif Ceren Arslan'ı öldürdüğü tespit edilen eski sevgilisi Emrah D. yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen katil zanlısı Emrah D. tutuklandı. Dört çocuk annesi olduğu öğrenilen Elif Ceren Arslan'ın bir süredir masaj salonunda kaldığı ve kendisini darp eden eski sevgilisi ile ilgili uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

GENÇ KADINI TEHDİT ETTİ

Eski sevgilisi tarafından öldürülen 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın olaydan 1 ay önce emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Arslan'ın ifadesinde ise "9 ay boyunca gayri resmi olarak birlikte yaşadık. Emrah'ın beni aldattığını öğrendim ve aramızda tartışma çıktı. 'Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın' dedim. Emrah da 'Bu saatte bir yere gitmem seni öldüreceğim, beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit etti.

Emrah bir anda sinirlenerek tokat attı, çeneme de yumruk attı. Ben kendime korumak için uğraştım. Emrah'ın bana daha fazla zarar verebileceğini düşündüğüm için hemen 112'ye haber verdim. Darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi. Katil zanlısının da bunun üzerine kendisine iftira attığını söyleyip, öldürdüğü genç kadından şikayetçi olduğu tespit edildi.