MASAK ve bakanlıktan mama vurgunu operasyonu: 55 derneğe ve 4 şirkete milyonlarca lira ceza, 37 yöneticiye suç duyurusu

1 Ocak 2024-19 Haziran 2026 tarihleri arasında bakanlık denetçileri tarafından 76 dernekle ilgili gerçekleştirilen, incelemeler sonuçlandı. İncelemeler sonucunda denetlenen 76 dernekten 55'i hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem istendi. Bağışları mali defterlere kaydetmeyen ve dernek parasını şahsi menfaatlerine harcayan 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikler, kabahat fiilleri sebebiyle 55 derneğin başkan ve yöneticisine toplam 4 milyon 277 bin 171 lira idari para cezası kesti.

4 ŞİRKETE DE 4 MİLYON 911 BİN 37 LİRA İDARİ PARA CEZASI

İnternetten mama satışı adı altında işlem yürüten 16 derneğin dosyası ise Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Derneklerle iş birliği yaptığı öğrenilen; Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli 4 şirkete toplam 4 milyon 911 bin 37 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 29 dernek Vergi Dairelerine, 6 dernek şüpheli para trafiği nedeniyle MASAK'a, 8 dernek ise SGK'ya sevk edildi.