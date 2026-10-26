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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:42

MASAK ve bakanlıktan mama vurgunu operasyonu: 55 derneğe ve 4 şirkete milyonlarca lira ceza, 37 yöneticiye suç duyurusu

MASAK ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sokak hayvanları bahanesiyle bağış toplayan dernekler ile mama ticareti yapan şirketlerin finansal hareketlerini mercek altına aldı. Denetlenen 76 dernekten 55'inde usulsüzlük saptanırken, dernek yöneticilerine ve iş birliği yapan firmalara milyonlarca lira ceza kesildi, 37 yönetici hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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MASAK ve bakanlıktan mama vurgunu operasyonu: 55 derneğe ve 4 şirkete milyonlarca lira ceza, 37 yöneticiye suç duyurusu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:42

1 Ocak 2024-19 Haziran 2026 tarihleri arasında bakanlık denetçileri tarafından 76 dernekle ilgili gerçekleştirilen, incelemeler sonuçlandı. İncelemeler sonucunda denetlenen 76 dernekten 55'i hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem istendi. Bağışları mali defterlere kaydetmeyen ve dernek parasını şahsi menfaatlerine harcayan 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikler, kabahat fiilleri sebebiyle 55 derneğin başkan ve yöneticisine toplam 4 milyon 277 bin 171 lira idari para cezası kesti.

MASAK ve bakanlıktan mama vurgunu operasyonu: 55 derneğe ve 4 şirkete milyonlarca lira ceza, 37 yöneticiye suç duyurusu

4 ŞİRKETE DE 4 MİLYON 911 BİN 37 LİRA İDARİ PARA CEZASI

İnternetten mama satışı adı altında işlem yürüten 16 derneğin dosyası ise 'na gönderildi. Derneklerle iş birliği yaptığı öğrenilen; Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli 4 şirkete toplam 4 milyon 911 bin 37 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 29 dernek Vergi Dairelerine, 6 dernek şüpheli para trafiği nedeniyle 'a, 8 dernek ise 'ya sevk edildi.

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ETİKETLER
#SGK
#MASAK
#Ticaret Bakanlığı
#Ümit Akyüz Ormana Mama
#Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri
#Gündem
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