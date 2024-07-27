Masalar sandalyeler havada uçtu! Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

27 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:28

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Minibüste iki kadının 'para üstü' kavgası! "Öldürürüm seni"

Minibüste iki kadının 'para üstü' kavgası! "Öldürürüm seni"

Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin bahçesinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

SANDALYELER SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Çevredeki vatandaşlar, kafeteryadaki sandalyelerle ve sopalarla birbirine giren grubu güçlükle yatıştırdı. Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA...

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, iki grubun kafe içerisinde sandalye ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar yer aldı.