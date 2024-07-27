Masalar sandalyeler havada uçtu! Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:28
Esenyurt'ta bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve sandalyelerin havada uçtuğu kavgada birbirine giren iki grup güçlükle yatıştırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin bahçesinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
SANDALYELER SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
Çevredeki vatandaşlar, kafeteryadaki sandalyelerle ve sopalarla birbirine giren grubu güçlükle yatıştırdı. Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA...
Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde, iki grubun kafe içerisinde sandalye ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı