Masalsı yolculuk başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri yarın satışta

07 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:39

Sosyal medyada büyük ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri yarın satışa sunulacak. İlk sefer ise 23 Aralık'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet satışları yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım'dan itibaren bilet satışları başlayacak. Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak" dedi.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin ne zaman başladığı belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin ne zaman başladığı belli oldu

Yeni turistik tren seferleri başlıyor! Tarih ve fiyat belli oldu, Doğu Ekspresi'ne alternatif rota geliyor

Yeni turistik tren seferleri başlıyor! Tarih ve fiyat belli oldu, Doğu Ekspresi'ne alternatif rota geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık’ta başlayacağını belirterek “Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet satışları yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım’dan itibaren bilet satışları başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında 24 sefer yapacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Ankara-Kars arasında büyük ilgi gören seferlerimiz 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak” dedi.

TOPLAM 60 SEFER DÜZENLENECEK

Bakan Uraloğlu yolculardan gelen talepler üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerini bildirerek “Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 13.55’te hareket edecek, Erzincan’da 150 dakika, Erzurum’da ise 240 dakika durarak yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak.

Kars’tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç’te 210 dakika, Divriği’de 150 dakika ve Sivas’ta 180 dakika duracak” ifadelerini kullandı. Turistik Doğu Ekspresi’nin 8 yataklı ve bir yemekli vagonla hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, “Toplamda 60 sefer düzenleyeceğimiz bu dönemde, 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz iki kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak” dedi.

ERZURUM-KARS ARASINDA BÖLGESEL TURİSTİK EKSPRES TRENLER 24 SEFER GERÇEKLEŞTİRECEK

Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenlerin de sefer yapacağına vurgu yapan Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız Bölgesel Turistik Ekspres Trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek” dedi.

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ SEFERLERİ 11 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacağını belirten Uraloğlu, “Ankara’dan cuma, Diyarbakır’dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı’da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak” dedi.

FİYATLAR 5 BİN 250 TL'DEN BAŞLIYOR

İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD Taşımacılık A.Ş. bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr/ adresinden satın alınabilecek.