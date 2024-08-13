Maske ve çelik yelekle dışarı çıkıp 5 kişiyi yaraladı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

13 Ağustos 2024 01:34 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 01:40

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Bursa'da maganda dehşeti: Havaya silahla ateş etti, o anları sosyal medyada paylaştı

Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.