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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:04

Maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi: 610 saatlik kamera kaydı incelendi

Batman'da bir iş yerine silahlı saldırı sonrası iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istendiği belirlendi. Maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:04

merkez GAP Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak’ta meydana gelen olayda motosikletli ve maskeli iki kişi tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olayın aydınlatılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi: 610 saatlik kamera kaydı incelendi

610 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, bölgedeki 400 farklı kameraya ait 610 saatin üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi: 610 saatlik kamera kaydı incelendi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda 6 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız Rusya menşeli tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 67 kartuş ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A., S.K., M.M.A. ve D.B. isimli 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi: 610 saatlik kamera kaydı incelendi

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#Batman
#il emniyet müdürlüğü
#Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Batman Cumhuriyet Başsavcılığı
#E.y.
#Gündem
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