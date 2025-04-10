Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı! Caniler hakim karşısında

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin kanlar içinde kaldığı anlarda cani saldırganın arkadaşı da defalarca tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

CANİLER HAKİM KARŞISINDA

2 cani hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

ADLİYEDE GERGİNLİK

Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

DURUŞMADAN ÖNCE MEZAR TAHRİP EDİLDİ

NTV'nin edindiği bilgiye göre; Ahmet Minguzzi'nin mezarı duruşma öncesi tahrip edildi.

AİLE TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesinin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

