Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Cinayeti gülerek anlatmışlar

Kadıköy'de bulunan bit pazarına kaykay malzemesi almak için giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 'pardon kardeşim' dediği için 2 caninin saldırısına uğradı. Ahmet'e bıçakla saldıran cani ve arkadaşı, Minguzzi yere yığıldığında da kafasına tekme attı. Yoğun bakımda tedavi gören Ahmet tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde görülen davanın ise 2. duruşması 8 Mayıs'a ertelendi. Dava öncesi ortaya çıkan görüntüler ise dehşete düşürdü.

KATİLLER CİNAYETİ GÜLEREK ANLATMIŞ

Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.

Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.