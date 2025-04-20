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 | Özge Sönmez

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini söylemişti! Gazeteci Candaş Tolga Işık tehdit edildiğini açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında 2 cani tarafından bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programda konuk alacağını duyurdu. Işık, yaptığı duyurunun ardından programı yapmaması için tehditler aldığını açıkladı.

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 16:22

İstanbul Kadıköy'de bulunan bit pazarından kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi 2 cani tarafından bıçaklanarak katledildi. Çocuklarını kaybeden Minguzzi ailesi adalet çağrısında bulunurken, bir de üstüne ölüm tehditleri almıştı. Büyük tepki toplayan olayın ardından, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenerek Ankara’da yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini söylemişti! Gazeteci Candaş Tolga Işık tehdit edildiğini açıkladı

ŞİMDİ DE GAZETECİLERİ TEHDİT EDİYORLAR

Aileye yapılan tehditlerin ardından şimdi de saldırganlar gazetecilere yöneldi. Ekol TV'de program yapan Candaş Tolga Işık, vahşice katledilen Ahmet'in ailesinin programda konuk edeceğini duyurdu. Işık'ın yaptığı duyurunun ardından tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Ünlü gazeteci, programı yapmaması için tehdit edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini söylemişti! Gazeteci Candaş Tolga Işık tehdit edildiğini açıkladı

"PROGRAMI YAPMAMAM İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Candaş Tolga Işık sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor. Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?

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