Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit davasında karar belli oldu!

Minguzzi’nin ailesinin tehdit edildiği davada karar açıklandı. Bir sanığa iki suçtan 5 yıl 3 ay, tutuksuz sanığa ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 19:58

Kadıköy’de uğradığı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çınar Diril'e iki suçtan 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine, tutuksuz sanık Barış Ayata'yı ise 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti esasa ilişkin kararını açıkladı. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Çınar Diril ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Barış Ayata ile Minguzzi’nin ailesi ise duruşmaya katılmadı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit davasında karar belli oldu!


Önceki celse de duruşmada, sanık Barış Ayata tahliye olmuş, bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, dosyasına eklenmişti.

RAPORLAR DAVA DOSYASINA EKLENDİ

Bugün görülen duruşmada, bilirkişi tarafından incelenen sanık Çına Diril’e ait bilgisayar inceleme raporları dava dosyasına eklendi. Raporda, Çınar Diril’in tutuklu bulunduğu sırada bilgisayara format atıldığının tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca raporda, incelenen bilgisayarda aileye tehdit içerikli mesaj atılan numaranın kalıntılarının bilgisayarda bulunduğu fakat kaydın nasıl oluştuğunun tespit edilemediği bilgisi yer aldı.

"BELKİ BABAM ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN GİRMİŞTİR"

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora ilişkin savunma yapan sanık Diril, "İddiaları kabul etmiyorum. Ben böyle kansız ve onursuzca bir şey yapmam. O mesajları ben atmadım, bilgisayara format atıldığından dahi haberim yoktur. Bu numaranın bilgisayarda çıkması mümkün değil. Bilgisayarımda şifre dahi yoktur. Ailem dışında kimse giremez. Belki babam araştırma yapmak için girmiştir" diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit davasında karar belli oldu!


Beyanlara karşı söz verilen Çınar Diril’in babası Evren Diril, "Bilgisayara format atmadım. Oğlumun hapse girmesinden bu yana bilgisayarı ara sıra araştırma yapmak için kullandım" şeklinde konuştu.
Duruşmada, ‘tanık’ sıfatıyla dinlenen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Y.B.T., "Minguzzi ailesine tehdit mesajları atılan numarayı bilmiyorum. Bizim Çınar’la birlikte oyun sunucumuz var ve bu sunucuya müşteri hizmetleri sağlamak için açık hat almak istedik. Oyuncular direkt bize bağlandığında sorun oluyordu. Oyun nedeniyle bizi diğer oyuncular rahatsız ediyorlar. Alacağımız hat Türkiye numarasıydı. Tehdit mesajları atılan yurtdışı numaraları gibi değildi. Sonra Çınar hattı almaktan vazgeçti. Bana attığı parayı da ona geri attım. Çınar, Minguzzi ailesine böyle bir şey yapmaz. Tehdit mesajlarını Çınar atmamıştır. Ben olayı haberlerden öğrendim, Minguzzi’nin katillerini tanımıyorum. Çınar’la da bu konuyu hiç konuşmadım" diye konuştu.

CEZALAR BELLİ OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çınar Diril'i 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine, tutuksuz sanık Barış Ayata'yı ise 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, Ayata'nın üzerine atılı 'tehdit' suçundan ise beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca iki sanığın da adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kartalkaya'da 78 canın yittiği otelin sahibinin eşi: Belgeleri okumadan imzalardım
ETİKETLER
#tehdit
#bıçaklı saldırı
#dava
#Cezalandırma
#Mattia Ahmet Minguzzi
#Çınar Diril
#Barış Ayata
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.