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 | Baran Aksoy

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili ceza almış! Tehdit, darp ve nicesi... "Ya beklersin ya dayak yersin”

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bit pazarında bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi'yi tekmeleyen U.B.'nin, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 16:30

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

‘ÖZEL HAYAT'TAN' CEZA ALMIŞ

Minguzzi'yi bıçaklandıktan sonra yerde tekmeleyen katil zanlısı U.B.'nin, geçtiğimiz günlerde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili ceza almış! Tehdit, darp ve nicesi... "Ya beklersin ya dayak yersin”

TEHDİTLE ELİNİ ÖPTÜRÜP VİDEO ÇEKMİŞ

U.B.'nin, başka bir olayda bir çocuğu tehdit edip el öptürerek videoya çektiği ve sosyal medyada yayınladığı skandal olay, dava dosyasına damga vurdu. İşte detaylar...

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili ceza almış! Tehdit, darp ve nicesi... "Ya beklersin ya dayak yersin”

O ANLAR SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Yargılama Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürerken U.B.'nin geçen yıl mayıs ayında başka bir suça karıştığı ortaya çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 17 yaşındaki A.H., geçtiğimiz yıl Çekmeköy'de otobüste giderken E.K.S. adlı şüpheli ile karşılaştı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili ceza almış! Tehdit, darp ve nicesi... "Ya beklersin ya dayak yersin”

PARKA GÖTÜRÜP...

Şüpheli adam, A.H.'yi otobüsten indirip parka götürdü. Parka Mattia'nın katil zanlısı U.B. de geldi. Burada 3 şüpheli, mağdur çocuğa zorbalık yaptı. Elini öptürüp video kaydına aldı.

YAŞI KÜÇÜK DİYE İNDİRİM UYGULANDI

Yaşı 18'den küçük 2 kişiye "basit yaralama", U.B. hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davada mağdur, yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Bana 'İki seçeneğin var. Ya kapalı bir alanda 10 dakika bir köpeğin önünde beklersin ya da burada bizden dayak yersin.' dediler. Ben kabul etmeyince E.K.S.'nin belinde bıçak gördüğümden ellerini öpmeyi kabul ettim." dedi. 2 farklı ifade Yargılamada U.B.'nin arkadaşının çağırması üzerine parka gittiğini, mağdurun kendilerine hakaret ettiği için el öptüğünü ve videoyu paylaşmadan sildiğini söylediği ancak soruşturma aşamasında, "Arkadaşımla birlikte Tiktok'ta paylaştık." dediği öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili ceza almış! Tehdit, darp ve nicesi... "Ya beklersin ya dayak yersin”

Mahkeme, 2 suça sürüklenen çocuğun 'yaralama' suçunu işlediğine dair delil olmadığından beraatlarına karar verdi. U.B.'nin ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan önce 2 yıl hapsine karar verip sonrasında dikkat çeken indirimler uyguladı. Mahkeme, olaydan sonra ve yargılamadaki davranışları ile geçmişini dikkate alarak U.B.'nin cezasını 10 aya indirdi. Mahkemeye yansıyan kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışlarını gözeterek de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. U.B.'ye 3 yıl içinde suç işlemezse hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği hatırlatıldı.

CEZA ALIRSA DİĞERİ DE İNFAZ EDİLECEK

Öte yandan U.B. eğer Mattia Ahmet Minguzi'nin ölümüyle ilgili davada ceza alırsa, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ceza aldığı mahkemeye bildirilecek. Eğer Minguzi davasından ceza alırsa videolu tehdit suçundan aldığı ceza da infaz edilecek.

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