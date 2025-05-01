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 | Onur Kaya

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık Duran A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İşte sanık hakkında istenen ceza...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 11:53

İstanbul Kadıköy'de bir pazarda bıçaklı saldırı sonucu öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkındaki iddianame tamamlandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

"KİMSEDEN PARA YA DA TALİMAT ALMADIM"

Savcılıktaki ifadesinde mezara yönelik saldırı için kimseden para veya talimat almadığını savunan Duran A. şöyle konuştu:

"Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum.

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Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezarlıktaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yok. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadım."

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Duran A.'nın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar' verme suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Duran A. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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