Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! Hakkında karar açıklandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda 'pardon kardeşim' dediği için vahşice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Davanın görüleceği saate dakikalar kala Ahmet'in mezarının tahrip edildiği görüntüler ortaya çıktı. Kahreden olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEZARI TAHRİP EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturulmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yapılan çalışmada Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. adlı şüpheli yakalanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen D.A.'nın burdaki işlemleri bitti. İfadesi alınan Duran.A., Bakırköy adliyesine sevk edildi.

Duran A. hakkında tutuklama kararı açıklandı.