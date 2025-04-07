Mattia Ahmet'in ailesine davaya günler kala tehdit yağmuru: 'Cehennemi yaşatacağız'

Kadıköy'de katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, şimdi de ölüm tehditleriyle sarsılıyor. Katil zanlılarının arkadaşları, sosyal medyadan gönderdikleri mesajlarla acılı aileyi sindirmeye, duruşmalara katılmamaları için korkutmaya çalışıyor.

İstanbul Kadıköy’de, 24 Ocak günü bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, bu kez katil zanlılarının arkadaşlarının tehditleriyle sarsıldı. Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar, oğullarının ölümünün ardından davayı takip etmeye hazırlanırken, sosyal medya üzerinden korkutucu tehdit mesajları aldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu. İlk duruşmanın 10 Nisan Perşembe günü görülmesi bekleniyor.

MATTIA AHMET'İ KADIKÖY BİT PAZARINDA CANİCE ÖLDÜRDÜLER

Biri 15, diğeri 16 yaşında olan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamede her iki zanlı için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak adalet arayışı içindeki acılı aile şimdi de zanlıların çevresi tarafından hedef alındıklarını iddia ediyor.

"SON 6 GÜN... CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ" MESAJLARI

Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulunan aile, sosyal medya üzerinden “bedirhans.keles” ve “Promes” kullanıcı isimleriyle gönderilen mesajlarla tehdit edildi. Mesajlarda yer alan ifadeler ise tüyler ürpertti:

“Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”

“Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız.”

“Berkay tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki, ‘Bunlar insan mı?’ diyeceksiniz.”

“Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…”

MATTIA AHMET'İN AİLESİNE DAVADAN CAYMASI İÇİN TEHDİT

Aileyi davadan vazgeçirmek amacıyla gönderildiği düşünülen bu mesajlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu. Polis, tehdit içerikli mesajları atan sosyal medya hesaplarını tespit etmek için soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışmalar sürüyor.

Acılı aile ise hem evlatlarının yasını tutuyor hem de adalet mücadelesini tehdit altında yürütmeye çalışıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Acılı aile geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.