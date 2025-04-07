Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Mattia Ahmet'in ailesine davaya günler kala tehdit yağmuru: 'Cehennemi yaşatacağız'

Kadıköy'de katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, şimdi de ölüm tehditleriyle sarsılıyor. Katil zanlılarının arkadaşları, sosyal medyadan gönderdikleri mesajlarla acılı aileyi sindirmeye, duruşmalara katılmamaları için korkutmaya çalışıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 19:38

İstanbul Kadıköy’de, 24 Ocak günü bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, bu kez katil zanlılarının arkadaşlarının tehditleriyle sarsıldı. Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar, oğullarının ölümünün ardından davayı takip etmeye hazırlanırken, sosyal medya üzerinden korkutucu tehdit mesajları aldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu. İlk duruşmanın 10 Nisan Perşembe günü görülmesi bekleniyor.

Mattia Ahmet'in ailesine davaya günler kala tehdit yağmuru: 'Cehennemi yaşatacağız'

MATTIA AHMET'İ KADIKÖY BİT PAZARINDA CANİCE ÖLDÜRDÜLER

Biri 15, diğeri 16 yaşında olan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamede her iki zanlı için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak adalet arayışı içindeki acılı aile şimdi de zanlıların çevresi tarafından hedef alındıklarını iddia ediyor.

Mattia Ahmet'in ailesine davaya günler kala tehdit yağmuru: 'Cehennemi yaşatacağız'

"SON 6 GÜN... CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ" MESAJLARI

Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulunan aile, sosyal medya üzerinden “bedirhans.keles” ve “Promes” kullanıcı isimleriyle gönderilen mesajlarla tehdit edildi. Mesajlarda yer alan ifadeler ise tüyler ürpertti:

“Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”

“Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız.”

“Berkay tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki, ‘Bunlar insan mı?’ diyeceksiniz.”

“Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…”

Mattia Ahmet'in ailesine davaya günler kala tehdit yağmuru: 'Cehennemi yaşatacağız'

MATTIA AHMET'İN AİLESİNE DAVADAN CAYMASI İÇİN TEHDİT

Aileyi davadan vazgeçirmek amacıyla gönderildiği düşünülen bu mesajlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu. Polis, tehdit içerikli mesajları atan sosyal medya hesaplarını tespit etmek için soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışmalar sürüyor.

Acılı aile ise hem evlatlarının yasını tutuyor hem de adalet mücadelesini tehdit altında yürütmeye çalışıyor.

Mattia Ahmet'in ailesine davaya günler kala tehdit yağmuru: 'Cehennemi yaşatacağız'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Acılı aile geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mattia Ahmet'in babası yetkililere seslendi: Başka çocuklar ölmesin!
'Sürecin yakından takipçisiyiz!' Cumhurbaşkanı Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya geldi
Mattia Ahmet Minguzzi olayında aile 'suç indirimi' verilmesin istiyor
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.