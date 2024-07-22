Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu Kemal Öztürk evinde ölü bulundu

22 Temmuz 2024 07:47 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 07:58

Karabük'te meydana gelen acı olay, Kemal Öztürk'ten haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kemal Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu.

'LAZ KEMAL' OLARAK TANINIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir zamanlar Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Laz Kemal' olarak tanınan Kemal Öztürk'ün uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.