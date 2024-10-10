Mavi dil paniği! Bölge karantinaya alındı, giriş çıkışlar kapatıldı

10 Ekim 2024 01:16 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 01:40

Adana İmamoğlu ilçesinde mavi dil hastalığı tespit edildi. Salgın hastalık sebebiyle bölgeye giriş çıkışlar kapatlldı. İmamoğlu Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Adana’nın İmamoğlu​ ilçesinde bir mahallede karantina​ kararı açıklandı. Mavi dil salgınının hayvanlarda tespit edildiği bildirildi.

İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denildi.