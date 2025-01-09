Mavi Vatan-2025 tatbikatından Yunanistan'a kritik mesaj

09 Ocak 2025 15:36 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:41

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Tatbikatın Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan seçkin gözlemci günü safhasında, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan ilk gemi TCG Oruçreis de yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatan tatbikatında açıklamalarda bulunarak Yunanistan'a kritik mesaj yolladı.

Muğla'nın Marmaris​ ilçesinde Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen tatbikatta Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan ilk gemi olan TCG Oruçreis de tanıtıldı.

SAT TİMLERİ GEMİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Tatbikat senaryosu gereği helikopterlerle adaya çıkarma yapılmadan önce top atışı gerçekleştirildi. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Denizdeki SAT timleri "üzüm salkımı" yöntemiyle helikopterle sudan alındı. Helikopterden halatlarla TCG Göksu fırkateynine inen SAT timleri, senaryo gereği geminin güvenliğini sağladı.

Tatbikatta, denizde malzeme transferi kapsamında Ada sınıfı korvet TCG Burgaz ve TCG Büyükada sancak gemileri, TCG Salihreis ile malzeme transferi gerçekleştirdi.

BAKAN GÜLER'DEN MAVİ VATAN​ TATBİKATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda konuştu. Bakan Güler, "Başta komşumuz (Yunanistan) olmak üzere herkes emin olmalıdır ki bizler, Akdeniz ve Ege Denizi'ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyor, bunun ülkelerimize ve halklarımıza büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. Kıbrıs Türkü'nün meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda adanın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Deniz Kuvvetlerinin üstlendiği kritik görevler ile ülkenin ulusal çıkarlarını korumada ve bölgesel barışa katkı sağlanmada kilit bir unsur olduğuna dikkati çeken Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm faaliyetlerimizi, nitelikli insan kaynağı ile geniş imkan ve kabiliyetlere sahip donanmamız sayesinde başarıyla icra etmekteyiz. Gerginliklerin savaşa dönüştüğü Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde, Akdeniz'den komşumuz olan Libya'da istikrarın tesisi ve krizin çözümünde, Basra Körfezi ve Katar ile Aden Körfezi ve Somali'deki barış ve güvenliğe sağladığı katkılarda, keza Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadelede etkin bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Güçlü ordusuyla böylesine geniş bir coğrafyada hayati roller üstlenen Türkiye, küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır."