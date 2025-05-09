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 | Bengül Arıca

Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme! FETÖ'ye Eskişehir merkezli büyük operasyon! 23 kişi yakalandı

Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa'da FETÖ’yü finanse ettiği belirlenen Maydonoz Döner zincirine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde döner zincirinin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacı ile kullanıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 23 kişi yakalandı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:25

Maydonoz Döner soruşturması sürüyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Maydonoz Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Zincir bünyesine FETÖ nedeni ile işlem gören ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel temele dayandırıldığı belirlendi.
KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda, Maydonoz Döner şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacı ile kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafın üzerinden emanet usulü ile yapıldığı ve şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme! FETÖ'ye Eskişehir merkezli büyük operasyon! 23 kişi yakalandı

ÖRGÜTE DESTEK AMACIYLA KURULDU

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacı ile yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği tespit edildi. Öte yandan aralarında aranma kaydı bulunan ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını arttırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği ve şirketin ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacı ile kurulduğu tespit edildi.

Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme! FETÖ'ye Eskişehir merkezli büyük operasyon! 23 kişi yakalandı

23 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 3 adet 1 adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyaller ile dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin TL'ye el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1 kadın 14 kişi ise sağlık kontrolleri akabinde mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

ETİKETLER
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#Gündem
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