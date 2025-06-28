Maydonoz dönere FETÖ operasyonu: 32 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zinciri Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ediyor.

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 44 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

Şüphelilerden 42'si Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme 32 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin şahsi ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağını artırmak ve örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelendi.

Toplam 29 şubenin, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklıkla istihdam sağladığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılar gözaltına alındı.