Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:46
Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyatı artan ve düşen ürünler belli oldu. Buna göre; en fazla fiyat artışı yüzde 15,51 ile kakaoda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebze oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kakaodaki (kakaolu ürünler hariç) fiyat artışını yüzde 12,03 ile erkek giyim, yüzde 9,39 ile kadın giyim izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,27 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 8,82 ile kahve ve yüzde 8,03 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı.

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu - Finans Kolik

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) gerçekleşti. Bunu, yüzde 9,3 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,45 ile likid hidrokarbonlar takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kakao (kakaolu ürünler hariç)15,51
Erkek giyim12,03
Kadın giyim9,39
Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri9,27
Kahve8,82
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim8,03
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri7,26
Taze meyveler6,98
Ekmek5,43
Sigaralar4,87

Mayısta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)-12,14
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-9,30
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-5,99
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-3,11
Likid hidrokarbonlar-1,45
Kümes hayvanları eti-1,23
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri-0,95
Peynir1,08
Patates ve bazı yumru bitkiler1,47
Makarna çeşitleri1,66
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...