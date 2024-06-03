Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

03 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kakaodaki (kakaolu ürünler hariç) fiyat artışını yüzde 12,03 ile erkek giyim, yüzde 9,39 ile kadın giyim izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,27 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 8,82 ile kahve ve yüzde 8,03 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) gerçekleşti. Bunu, yüzde 9,3 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,45 ile likid hidrokarbonlar takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kakao (kakaolu ürünler hariç) 15,51 Erkek giyim 12,03 Kadın giyim 9,39 Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri 9,27 Kahve 8,82 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 8,03 Oteller, pansiyonlar ve diğerleri 7,26 Taze meyveler 6,98 Ekmek 5,43 Sigaralar 4,87

Mayısta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: