Mayıs ayında kar sürprizi! Her yer bembeyaz oldu

06 May 2024 08:45 - Güncelleme : 06 May 2024 08:51

Niğde’nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Mayıs ayında yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇİFTÇİLER ATEŞ YAKTI

Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı Yaylası, Çiftlik ilçesine bağlı Ketençimen Yaylası ile kentin yüksek kesimleri mayıs ayının ilk haftası bembeyaz oldu. Kar yağışı nedeniyle çiçek açan meyve ağaçları ve yeşillenen araziye yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Meyvelerin soğuktan etkilenebileceğini ifade eden bazı üreticiler, kar yağışı sonrası meyve ağaçlarının soğuktan etkilenmemesi için ateş yakarak tütsüleme yöntemi ile ağaçlarını korumaya çalıştı.